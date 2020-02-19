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Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobilin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

19.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:54Antalya'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
'da otomobilin ağaca çarpması sonucu üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Karun Küklü (21) yönetimindeki 07 CGR 07 plakalı otomobil, Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Küklü olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobildeki yaralanan iki kişi hastanelere kaldırıldı.
Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Küklü'nün cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayı alıp morga gelen anne Şükran Küklü, "Oğlum ben sensiz ne yaparım, hadi kalk gidelim" diyerek gözyaşı döktü.

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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