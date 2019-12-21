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Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.

21.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:42 Antalya'da otomobil dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı
'nın ilçesinde otomobilin dereye düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, kardeşi yaralandı.
Mehmet Güvercin'in (51) kullandığı 07 LY 882 plakalı otomobil, Merkez Mahallesi 151. Sokak'ta korkuluğu olmayan köprüden geçerken dereye düştü. Mantar toplamadan döndükleri belirtilen Güvercin kardeşlerden alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine gidilen derede aracı gören yetkililer, çalışma başlattı. Sürücü Mehmet Güvercin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olarak araçta kurtarılmayı bekleyen Levent Güvercin (46) ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin köprüden dereye düşme anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya, Kemer, Güncel

Kaynak: AA

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