Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.

23.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:04
Antalya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya 'nın Alanya ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.
Hasan Çetin'in (41) kullandığı 07 HGZ 84 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi Çevreyolu mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma ve bariyerlere çarparak devrildi.
Devrilen araçtaki sürücü ile babası Murat Çetin (64) yaralandı.
Çevredekilerin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarılan baba ile yola savrulan oğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Baba Çetin, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Alanya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı

Son Dakika Güncel Haberleri

Kargodan 99 kilo kaçak nargile tütünü çıktı - Haber Bakan Selçuk'tan, '2020-EKPSS' açıklaması - Haber Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğinde Kovid-19 tedbirleri - Haber Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin süresine ilişkin karar en kısa zamanda açıklanacak - Haber Efkan Ala'nın kaçırılması planı darbe davasına "koronavirüs" ertelemesi - Haber Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı - Haberler Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading