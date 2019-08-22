Haberler» Güncel» Haber

Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

22.08.2019 17:12 Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.
Şengül Barutçu (42) yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.
Kazada sürücü Barutçu, araçta bulunan çocukları Yusuf (8) ve Oğuz (6) Barutçu ile Adem Yiğit (42) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit ve çocukların tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:22   DHA İSTANBUL BÜLTEN - 4
18:22   Hatay'da gölgede dinlenmek isteyen vatandaş canından oluyordu
18:22   SPOR Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın medya günü düzenlendi
18:21   18 aydır boş duran evine gelen su faturasını görünce şaşkına döndü
18:21   Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı etkinlikleri
18:20   Kazakistan'da Kafkas Kültürü Festivali
18:17   Bakan Soylu, Vıetnam Komunist Partisi Merkez Komitesi Sekreteri'ni kabul etti