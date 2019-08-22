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Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

22.08.2019 18:47
Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen otomobildeki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Şengül Barutçu (42) yönetimindeki 07 NC 755 plakalı otomobil, D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü Barutçu, araçta bulunan çocukları Yusuf (8) ve Oğuz (6) Barutçu ile Adem Yiğit (42) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Yiğit ve çocukların tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Antalya'da otomobil devrildi: 4 yaralı

Antalya, Alanya, Güncel

Kaynak: AA

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