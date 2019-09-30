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Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

30.09.2019 10:42Antalya'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şafak Kaynar'ın (22) kullandığı 35 TIR 11 plakalı otomobil, Mavikent Mahallesi Çanakçı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki evin duvarına çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Emin Deniz Bars (30) hayatını kaybetti, sürücü Kaynar yaralandı.
Yaralı sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bars'ın cenazesi ise jandarma ekiplerinin incelemesi sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kumluca, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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