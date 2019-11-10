Haberler » Güncel » Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı - Haber

Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yoldan çıkan otomobil duvardan uçtu.

10.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:00Antalya'da otomobil duvardan uçtu: 4 yaralı
'nın Kaş ilçesinde yoldan çıkan otomobil duvardan uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kaş ilçesi Kalkan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saat 24.00 sıralarında Kalkan'dan Kaş istikametine giden Ahmet Döngüllü (24) idaresindeki 07 Z 4293 plakalı otomobil, Seyir Tepe mevkisinde sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak duvardan uçtu. Otomobili görenler, kazayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Ahmet Döngüllü, Alican Sarıca (19), Canan D. (16) ve Kamil Deniz (44), Kaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Talip Demirci/İHA)

Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58 AFAD soba zehirlenmesinden korunmanın yollarını anlatan video yayınladı
17:02 Usta tiyatrocu Özdemir Nutku için hüzünlü tören (2)
17:02 Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla mevlit okutuldu
17:01 'Norwegian Jade', Kuşadası'na 2 bin 657 turist getirdi
17:01 TÜYAP KİTAP FUARI'NDA SON GÜN KALABALIĞI
16:21 Atatürk, İngiliz istihbarat raporlarında böyle yer aldı: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 17:04:23