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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

13.01.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:20Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkisinde Mustafa Demet'in (31) kullandığı 07 VFP 32 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Demet ve yanında bulunan arkadaşı Ünal Doğan (50) araç içinde sıkıştı. Vatandaşların vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçtan çıkarttı.
Yaralılar, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi'ne ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Doğan hastanede hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Mustafa Demet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mustafa Demet, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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