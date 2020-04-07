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Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:51
Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'tan Alanya istikametine giden Naim Turan'ın kullandığı 07 AEY 941 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ahmet Deniz'in kullandığı 01 D 7495 plakalı arkasında pulluk takılı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan traktörün arka tekerleği koparken otomobil de bariyere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Naim Turan, traktör sürücüsü Ahmet Deniz ve yanında bulunan Bekir Deniz yaralandı.Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 karayolu Manavgat- Alanya istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Hurdaya dönen otomobil ve traktörün yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Alanya, Güncel
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