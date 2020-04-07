Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

07.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:08
Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde, otomobilin traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında D-400 karayolunda meydana geldi. Manavgat'tan Alanya istikametine giden Naim Turan'ın kullandığı 07 AEY 941 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ahmet Deniz'in kullandığı 01 D 7495 plakalı arkasında pulluk takılı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan traktörün arka tekerleği koparken otomobil de bariyere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü Naim Turan, traktör sürücüsü Ahmet Deniz ve yanında bulunan Bekir Deniz yaralandı.

Kazanın haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle D-400 karayolu Manavgat- Alanya istikametinde uzun kuyruklar oluştu. Hurdaya dönen otomobil ve traktörün yoldan çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 3 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye’ye örnek oluyor Haberler
Bin 400 nüfuslu belde, korona ile mücadelede Türkiye'ye örnek oluyor
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haberler
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
Avrupa’da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haberler
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçecek
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu Haberler
Yasak sebebiyle sokağa çıkamayan yaşlı vatandaşın yardımına polis koştu
Trakya’da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Trakya'da ilk kez bir yerleşim yeri virüs nedeniyle karantinaya alındı
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız Haberler
İran Sağlık Bakanı: Salgını mayıs sonu kontrol altına alacağız
WhatsApp’tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak Haberler
WhatsApp'tan radikal karar! Salgın nedeniyle mesajlaşma kısıtlanacak

Son Dakika Güncel Haberleri

12:48: İstanbul'a kazandırılacak iki yeni hastanenin çalışmalarına başlandı - Atatürk Havalimanı - Haber 12:48: Cizre'de anemi hastası kadın polisin verdiği kanla hayata tutundu - Haber 12:48: Karesi Belediyesi Küçük Sanayi'de dezenfekte çalışması yaptı - Haber 12:47: Otomobil 30 metreden yuvarlandı: 3 yaralı - Haber 12:47: Burdur'un Söğüt beldesi karantinaya alındı - Haber 12:20: Koronavirüse yakalandığını zanneden şahsı, akrep soktuğu ortaya çıktı - Haber 12:15: Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke Norveç oldu - Haberler 12:10: Son dakika: Sağlık Bakanı, 13.30'da gerçekleşecek Bilim Kurulu toplantısının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 11:53: WhatsApp, Kovid-19 pandemisinde bilgi kirliliğini önlemek için iletilen mesajlara kısıtlama getiriyor - Haber 11:40: Polis, yasak sebebiyle evden çıkamayan yaşlı vatandaşın bahçesini sürdü - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 12:28: Mağdur ülke ve vatandaşlar, koronavirüsün çıkış noktası Çin'e tazminat davası açabilecek - Haberler