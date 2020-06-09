Antalya'da otomobil yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesi çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi.

Antalya'da otomobil yangını
09.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 16:19
Antalya'nın Manavgat ilçesi çevre yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat çevre yolunda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Adem Binici'nin kullandığı 07 LUU 73 plakalı otomobilin kum yolu kavşağını geçtikten sonra motor kısmından duman çıkmaya başladı. Binici, otomobilini yolun sağına çekti ve araçtan dışarı çıkarken motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü. Aracın motor bölümü ise kül oldu. Sürücü Binici, kullanılamaz hale gelen otomobilini söndürme çalışmasını üzüntü içerisinde izlerken, olay yerine gelen arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Yanan otomobil çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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