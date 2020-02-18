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Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

18.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:05Antalya'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yayanın yüksek miktarda alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Manavgat-Akseki karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki C.A.H.'nin kullandığı 06 AZ 3042 plakalı otomobil, Hacıobası Mahallesinde yaya olarak yoldan karşıya geçmekte olan V.A.'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan V.A., 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. V.A.'nın aşırı derece alkollü olduğu bildirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.A.H., pazarlamacılık yaptığını belirterek, "Manavgat'ta işimi bitirince Konya'ya doğru yola çıktım. Buraya geldiğimde aniden önüme çıkan ve üzerinde tamamen siyah kıyafet bulunan şahısa çarptım. Şahıs aniden yola fırladığı için hiçbir şey görmedim" dedi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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