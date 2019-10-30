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Antalya'da otomobilde vurulan kişi öldü

Antalya'da avdan dönerken tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

30.10.2019 20:50Antalya'da otomobilde vurulan kişi öldü
Antalya'da avdan dönerken tüfeğin ateş alması sonucu vurulan kişi öldü, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, elektrik tesisatçısı Yusuf Can (26) ile M.E. ve G.E, otomobille Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ndeki kırsal alana tavşan avına gitti.
Av dönüşü G.E'nin kullandığı otomobilde tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Can, ağır yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Can'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler M.E. ve G.E, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasından tutuklandı.,

Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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