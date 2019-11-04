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Antalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

04.11.2019 16:00Antalya'da otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da annesiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, Murat G. yönetimindeki 32 EE 597 plakalı otomobil, annesiyle yolun karşısına geçen 3 yaşındaki İsmail Mert Erdoğan'a çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.
İsmail Mert Erdoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.
Küçük çocuğun cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verilecek.
Öte yandan ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülen otomobil sürücüsünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İsmail Mert, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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