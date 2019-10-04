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Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

04.10.2019 11:44Antalya'da otomobilin çarptığı kadın öldü
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Ali Yılmaz'ın kullandığı 07 AP 811 plakalı otomobil, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Tuncer'e (77) çarptı.
Yaralanan Tuncer, kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Tuncer, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Tuncer, Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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