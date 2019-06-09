Antalya'da otomobilin çarptığı Rus çift öldü

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu çift, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
D-400 kara yolunda Gazipaşa
yönüne giden Vedat B'nin kullandığı 01 FJA 45 plakalı otomobil, Kargıcak
Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Rus uyruklu Anna (37) ve eşi Andrei Balakina'ya (39) çarptı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.
Çiftin cansız bedenleri otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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