20.06.2019 23:24
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Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya

Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İlçenin Sahilkent Mahallesi Akdeniz Caddesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi hizmet birimi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Soykan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFA 377 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Soykan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Soykan'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekipler, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına çalışıyor.
Kaynak: AA
Sahilkent, Finike, Antalya, Güncel

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