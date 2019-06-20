Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya
'nın Finike
ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
İlçenin Sahilkent
Mahallesi Akdeniz
Caddesi, Antalya Su ve Atıksu İdaresi hizmet birimi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Soykan'a, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 AFA 377 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Soykan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Soykan'ın cenazesi Finike Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Ekipler, kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün yakalanmasına çalışıyor.