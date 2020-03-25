Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
25.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:38
Antalya 'nın Alanya ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen üç kişinin içinde bulunduğu 07 JD 961 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Artam Karakışla'ya (41) çarptı.
Ağır yaralanan Karakışla, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki bir kişinin gözaltına alındığı, kaçan iki kişinin arandığı öğrenildi.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen üç kişinin içinde bulunduğu 07 JD 961 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Artam Karakışla'ya (41) çarptı.
Ağır yaralanan Karakışla, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtaki bir kişinin gözaltına alındığı, kaçan iki kişinin arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA