Antalya'da Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Antalya
'nın Kumluca
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ayfer K. (52) yönetimindeki 07 D 8719 plakalı otomobil, Beykonak
Mahallesi'nde karşı yönden gelen Murat Saraç'ın (35) kullandığı 07 ACD 815 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Saraç'ın ilçedeki bir banka şubesinde görev yaptığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Beykonak, Kumluca, Antalya, Güncel
Kaynak: AA