Antalya'da Otomobille Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Antalya
'nın Akseki
ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Mustafa Balcı
(45) idaresindeki 42 P 0487 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat
kara yolunda Ramazan Üstündağ'ın (22) kullandığı 42 Y 5967 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Balcı ile araçlardaki Ayşe Koca (30), Fatma Üstündağ, Emine (41) ile Emre Balcı
(17) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Koca ile Emre Balcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Balcı, Akseki, Antalya, Güncel
Kaynak: AA