Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Manavgat- Oymapınar
kara yolunun Bucakşeyhler ayrımında İsmail Öztürk
'ün (18) kullandığı 07 ACH 945 plakalı motosiklet, Batuhan Ö. yönetimindeki 07 LKM 72 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosikletli Öztürk ağır, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk yaşamını yitirdi.
Otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumunun morguna kaldırılan Öztürk'ün cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Otomobil sürücüsü Batuhan Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Güncel