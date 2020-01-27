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Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

27.01.2020 20:06 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:24Antalya'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
'nın ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mahallesinde Birleşik Arap Emirlikleri asıllı Türk vatandaşı Khalid Hakim'in kullandığı 34 FE 4609 plakalı motosiklet, Kerim Özkan yönetimindeki 07 D 3991 plakalı otomobille otogar kavşağında çarpıştı.
Kazada yaralanan Khalid Hakim, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan incelemede, motosikletin oturağının altına gizlenmiş yaklaşık 60 gram esrar ele geçirildi.
Hastanede yapılan tahlilde kanında uyuşturucu madde tespit edilen Khalid Hakim hakkında, 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

Manavgat, Antalya, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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