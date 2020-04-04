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Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 yaşındaki sürücü, otomobiliyle polislerden kaçarken kaza yaptı.

04.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:30
Antalya'da otomobille polislerden kaçan 19 yaşındaki genç kaza yaptı
Antalya 'nın Gazipaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 19 yaşındaki sürücü, otomobiliyle polislerden kaçarken kaza yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların yanı sıra 20 yaş altındaki kişilerin de sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından Antalya'da da polisler denetimlerini sürdürüyor.
Gazipaşa'nın Bayobası Mahallesi'nde polis ekibi, seyir halindeki 07 US 770 plakalı otomobili denetimler kapsamında durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki seraya çarptı.
Sürücü H.S. (19) ve annesi ile 18 yaşındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.
Sürücü H.S. ile kimliği öğrenilemeyen 18 yaşındaki arkadaşına, sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 392'şer lira para cezası uygulandı.
Ayrıca H.S'ye, aracındaki eksiklikler ve ehliyeti olmaması nedeniyle 2 bin 893, "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten de 800 lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gazipaşa, Antalya, Polis, Güncel
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