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Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralıANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.09.2019 09:53
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Akseki-Cevizli arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan A. idaresindeki 07 LRS 60 plakalı otomobil ile Masum T. idaresineki 07 ABH 389 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada henüz isimleri belirlenemeyen 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Antalya, Akseki, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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