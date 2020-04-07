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Antalya'da oyun oynarken tüfekle vurulan 8 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'da kardeşiyle oyun oynadıkları sırada babalarının pompalı tüfeğinin ateş olması sonucu vurulduğu belirtilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

07.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:00
Antalya'da oyun oynarken tüfekle vurulan 8 yaşındaki çocuk öldü
Antalya 'da kardeşiyle oyun oynadıkları sırada babalarının pompalı tüfeğinin ateş olması sonucu vurulduğu belirtilen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Muratpaşa ilçesi Kemerağzı Mahallesi'nde ikamet eden Derya K, yaşları 1 ila 13 arasında değişen dört çocuğunu evde bırakarak markete gitti. İddiaya göre, kardeşlerden 13 yaşındaki abla en küçük kardeşiyle ilgilendiği sırada H.K. (7) ve Yusuf K. (8) oynamak için diğer odaya geçti. İki kardeş babalarının pompalı tüfeğiyle oynadıkları sırada silah ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar Yusuf K'nin boynuna, H.K'nin ise dudağına isabet etti.
Silah sesini duyarak odaya giren abla, kardeşlerinin yaralandığı görünce balkona çıkarak komşularından yardım istedi.
Çağrılan sağlık ekibi Yusuf K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi, kardeşinin yaralı dudağına müdahalede bulundu.
Polisin yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Çocuğunun cenazesini teslim almaya gelen ve gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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