Antalya'da Partilerin Listeleri Belli Olmaya Başladı

Kaynak: İHA

Siyasi partiler, yerel seçimlerde yarışacak aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu. Antalya'da ise partilerin belirledikleri listeler açıklanmaya başladı.Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde aday listelerini saat 17.00'ye kadar YSK'ya sundu. Antalya'da ise partiler, belirledikleri isimleri sırasıyla seçim kurullarına teslim etti.AK Parti Kepez, Muratpaşa, Döşmealtı ve Manavgat listeleriAK Parti Antalya Teşkilatı tarafından genel merkeze sunulan Kepez Belediye Meclis Üyeleri Aday listesinde şu isimlere yer verildi:"Serhat Demir, Ercan Uğur, Hasan Cumhur Göncü, Dilaver Tanık, Ali Baki Sarıca, İsmail Kaya, Fatma Tutan, Ahmet Sabır, Yusuf İşeri, Orhan Talip Sütçü, Ali Koç, Mehmet Balık, Murat Menzilcioğlu, Eşref Ural, Mekin Arslan Başak, Eyüp Boz, Ali Fidan, İsa Sarpdağ, Elif Derya Canbulut, Ramazan Poyraz."AK Parti Muratpaşa listesinde ise ilk üç sıra Nafiz Tanır, Özdemir Manavoğlu ve Ercan Merthatun'a verildi. Dördüncü sırada Ömer Yücesoy'un olduğu listede diğer isimler sırasıyla şöyle devam etti:"Özlem Gözaçan Biçer, Yavuzcan Bayatlı, Mahmut Kırman, Mehmet Ali Bayuk, Mukaddes Aksoy, Ejder Karagöz, Mert Sındıraç, Ömer Özer, Mustafa Özdemir, Ali Şahin, İlhan Çetin, Ali Uğur, Sabriye Şule Kaya, Salih Sarıgül, Hüseyin Demirezen, Bekir Alim, Hasan Demirkıran, Neslihan Yalçın, Mehmet Açık, Tayfun Oruç Avcı, Tuncay Hayta."AK Parti, Döşemealtı ilçesi isin de adaylarını belirledi. Listenin ilk sırasında Şevket Özkan yer alırken, ikinci sırada Musa Batu'ya yer verildi. Tuğba Taş'ın üçüncü sırada olduğu liste şöyle devam etti:"Halil Kök, Mehmet Feten, Cevat Yanar, Mehmet Duman, Mustafa Karataş, Oğuz Demirağ, Muhsin Küçükbaşkan, Özkan Yaşar, Bayram Çetin, Ruhi Toran, Ali Kürşat Tatlı, Uysal Akan, Abdurrahman Kocabaş, Hüseyin Canöztürk, Ayşe Çelik, Dilek Bağcı, Rümeysa Sağlam, Bekir Çakır, Kamile Kaya."AK Parti'nin Manavgat ilçesi için verilen listede 28 isime yer aldı. Listenin ilk sırasını Ali Özdemir alırken, ikinci sırada ise Hasan Asım Gürses'e yer verildi. İsimler sırasıyla şu şekilde devam etti:"Mehmet Ali Günal, Yusuf Karamancı, Selçuk Senirli, Ümmü Gülsüm Cengiz, Mehmet Kara, Hilmi Uslu, Mahmut İnci, Cemile Akbulut, Mustafa Uysal, Mustafa Aksoy, Ramazan Arslan, Sedat Eken, Ünsal Çiviler, Hasan Aşkın, Özcan Yıldırım, Mehmet Sözen, Ahmet Gülaydın, Merve Çetin, Mehmet Arslan, Ali Kök, Ali Öz, Hüseyin Kara, Hasan Avcı, İbrahim Deveci, Süleyman Sevim, Seyit Sezer Aktaş, Ayşe Yılmaz, Mustafa Atakan Atabakan, Özhan Öz."CHP, Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı listesiCHP'nin Kepez ilçesi meclis üyeliği için paylaştığı aday listesinde, AK Parti'de uzun süre siyaset yapan Mesut Kocagöz 1. sırada yer alırken liste şöyle devam etti:"Enver Barış, Barış Bulut, Oktay Başaran, Adem Alkan, Mehmet Poyraz, Mehmet Tekin."CHP'nin Muratpaşa listesiMuratpaşa listesinde ilk 3 sırada Ertuğrul Ünal, Yusuf Emre Ertuğran ve Deniz Filiz yer aldı. Toplamda 26 adayın olduğu listede diğer isimler ise sırasıyla şu şekilde:"Mithat Aras, Murat Şimşek, Özgür Güngör, Leyla Oruç, Serpil Üstün, Ahmet Öztürk, Canan Keleş, Kamil Korkmaz, Hüseyin Sarı, Ufuk Çiftçi, Gürsel Güler, Ali Kuş, Yılmaz Altun, Özgür Taylant Budak, Derya Karakoç, Yusuf Emrah Erdoğdu, Nuran Uğur, Zühtü Şahin, Ersan Dereli, Mustafa Hazar, Yener Altıntaş, Gülminaz Bakkal ve İhsan Özden."CHP Konyaltı İlçe Başkanlığı, belediye meclis üyeleri aday listesini belirledi. Yüksek Seçim Kuruluna verilen 28 kişilik liste de şu isimler yer aldı:"Metin Altunbaş, Şafak Otuzaltı, Büşra Özdemir, Ali Polat, Mustafa Taşbaş,Hasan Akkoyun, Hacet Kavak, Yüksel Doy, Nail Avcı, Özlem Şahin, Hasan Kiraz, Özgür Erdoğan, Mustafa Çolak, İlter Aydın, Fatma Durmuş, Demet Gündüz, Erkan Öztunç, Nurten Erenler, Hasan Hüseyin Ataşoğlu, Bora Fidangül, Gülnaz Çetin, Denizhan Berkmen, Havva Şan, Ece Öztürk, Hür Diren Dağ." - ANTALYA