Haberler » Güncel » Antalya'da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak - Haber

Antalya'da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak

Antalya'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü.

19.11.2019 23:55 | Son Güncelleme: 19.11.2019 23:56
'da şehir içi yolcu otobüsü şoförü, araca tutunduğu gerekçesiyle bir çocuğu dövdü. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde ilçesi Dokuma Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde ilerleyen bir şehir içi yolcu otobüsüne yaşları 10 ile 12 arasındaki 3 patenli çocuk tutundu. Çocukların otobüse tutunduğunu gören şoför ise bir süre ilerledikten sonra kenarda beklemeye başladı. Çocukların sağdan geldiğini gören şoför hızla aracından inerek çocukların üzerine yürüdü. Şoför, çocuklardan birini bir tokatla yere düşürüp tartaklamaya başladı. Çocuğun sağ kolundan havaya kaldıran şoför, daha sonra yere yatırıp yeniden yumruk attı. Çevredeki esnafın tepkisi üzerine şoför, çocuğu eliyle kaldırıp savurdu.
İddiaya göre şoför, araya girmeye çalışan çevredeki esnafa da hakaret etti. Hakaretlerin devam etmesi üzerine şoföre esnafın tepkisi de sert oldu. Şoför, daha sonra araya girenlerin ayırmasıyla olay yerinden otobüsüyle uzaklaştı.
Tüm bu yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DAYAK ANI KAMERADA
Görüntülerde otobüsün beklemeye başlaması, çocukların gelmesi ve şoförün çocuklardan 1'ine saldırması yansıyor. Çocuğun yere yatıran şoförün yumruk atması ve çevre esnafın da araya girmesi anbean görüntülere yansıdı.
(İHA)
Antalya'da patenci çocuğa, otobüs şoföründen tokatlı dayak

Antalya, Kepez, Ulus, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
11:58 Uşak'ta köylülerden sanayi bölgesine destek
11:58 Şule çet'in ölümüyle ilgili savcı mütalaasını açıkladı arşiv
11:58 İspark otoparkında değnekçiler yine görüntülendi
11:54 Vergi ödemede son gün 30 Kasım
11:53 Yapı Kredi 75. Yıl Sergisine 15 bin ziyaretçi
11:40 Son dakika: Savcı, Şule Çet'in ölümüyle ilgili yargılanan 2 sanığın müebbet hapsini istedi
11:36 Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu
11:31 Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli
11:05 Güleda Cankel'in ölümünün ardından emniyet ve sağlık görevlileri hakkında soruşturma başlatıldı
10:55 Hangi ilden kaç tane vergi rekortmeni çıktı? İşte rekortmen çıkaran iller
20.11.2019 12:00:06