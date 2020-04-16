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Antalya'da pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Antalya'da pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmadıKoronavirüse yönelik tedbir kapsamında herkesin arasında 1 metre mesafe olacak şekilde tek sıra girişlerin yapıldığı pazarda vatandaşlar, ürünleri satın alırken tezgahta sosyal mesafeye dikkat etmeden yan yana alış veriş yaptı.

16.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:44
Antalya 'da pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmadı
Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında herkesin arasında 1 metre mesafe olacak şekilde tek sıra girişlerin yapıldığı pazarda vatandaşlar, ürünleri satın alırken tezgahta sosyal mesafeye dikkat etmeden yan yana alış veriş yaptı. Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında Antalya'da pazar yerine girişler tek kapıdan gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerinin, pazar girişinde sosyal mesafeye uyarak sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kapıda yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Zabıta pazara gelenlere sık sık sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarısı yaptı. Giriş kapısında belirli zaman aralıklarında içeri girenlerin, dışarıda uyulan sosyal mesafeye tezgah başında dikkat etmediği gözlendi. Pazar alanında herkesin maske ve eldiven kullanmasına rağmen sosyal mesafeye dikkat etmemesi şaşkınlık yarattı. Bazı vatandaşların da yasak olmasına rağmen ürünlerini seçerek satın aldığı gözlendi.
Pazara girmek için sırada bekleyen bir vatandaş, dışarıda uzun süre sırada bekleyenlerin pazar içinde sosyal mesafeye dikkat etmemesinden dolayı alış veriş yapmadan geri dönmek zorunda kaldığını belirterek, tepki gösterdi.
Pazarda alışverişe gelen Şengül Kaplan, "Sosyal mesafeye uyarak içeri alınmak çok güzel. Sağlımız için çok önemli. Dışarıda tedbir alınmaya çalışılıyor ama içerde insanlar dikkat etmiyor. Dikkat etseler sağlığımız için çok iyi olacak" dedi.
Erdal Kapı da "İçerisi çok kalabalık. Sıra bile çok kalabalık. Dışarıda bile sosyal mesafeye pek dikkat edilmiyor. Uygulayamıyoruz ve ne yaptığımızı bilemediğimiz haldeyiz" diye konuştu. Antalya’da pazar alanında sosyal mesafe kuralına uyulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Zabıta, Güncel
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