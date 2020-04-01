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Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı

ANTALYA'da, koronavirüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında esnaf, tezgahların arasını 3'er metre açtı.

01.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:36
Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı

ANTALYA'da, koronavirüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında esnaf, tezgahların arasını 3'er metre açtı. Tek- çift rakam uygulaması için hazırlık yapılırken, son genelgenin içerdiği bariyer uygulamasının henüz başlamadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı ve bazı yasak ile kısıtlamaları kapsayan genelgeye ek olarak yeni genelge yayımladı. Buna göre semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına bariyer zorunluluğu getirilerek, pazar yerlerindeki insan yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca genelge kapsamında pazar yerindeki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar insan pazar yerine alınacak. Semt pazarlarını ilgilendiren bir diğer madde ise pazar yerindeki esnafın yer numaralarıyla ilgili. Yer numarası tek olanlar ile çift olanlar birer hafta arayla sırasıyla tezgah açabilecek. Uygulama haftaya hayata geçirilecek ancak pazar esnafı, şimdiden hazırlıklarını tamamladı.

Turizm kenti Antalya 'nın Muratpaşa ilçesindeki bir semt pazarında son genelgenin içerdiği bariyer ve tek çift uygulamasının henüz başlamadığı görüldü. Tüketici yoğunluğunun az olduğu dikkati çeken pazar yerinde, ayrıca tezgahların aralarının 3'er metre açıldığı ve esnafın eldiven taktığı görüldü. Bazı tüketiciler de maske ve eldivenle pazar yerinde alışveriş yaptı.

Pazar esnafı Cem Alp, bir hafta tek bir hafta çift rakam uygulamasının doğru olduğunu ancak kendilerini ekonomik olarak zor duruma düşüreceğini söyledi. Alınan tedbirlere uymak zorunda olduklarını da belirten Alp, kendi yerinin tek rakamla bittiği için haftaya tezgah açmayacağını söyledi.

Bir başka esnaf Bilal Kılıç ise ekonomik olarak zor durumda olduklarını ve bunlara rağmen tedbirleri sağlık için uygulayacaklarını ifade etti.

Tüketicilere eldivensiz hizmet vermediklerini ve temastan kaçındıklarını anlatan Mustafa Kılıç, pazar yoğunluğunun az olması nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını ifade etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı - Haberler

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