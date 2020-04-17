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Antalya'da pazara gelen vatandaşların "sosyal mesafe" hassasiyeti

Antalya'nın Serik ilçesinde kurulan semt pazarına girmek isteyenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" hassasiyetiyle sıraya geçmesi nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

17.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:28
Antalya'da pazara gelen vatandaşların
Antalya 'nın Serik ilçesinde kurulan semt pazarına girmek isteyenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" hassasiyetiyle sıraya geçmesi nedeniyle uzun kuyruk oluştu.
İlçede cuma günleri kurulan semt pazarının girişinde polis ve zabıta ekiplerince önlem alındı. Pazara giriş ve çıkışlar için tek nokta belirleyen zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına göre bekletti. Bu kurala uydukları görülen vatandaşların hassasiyetiyle uzun kuyruklar oluştu.
Zabıta ekipleri, ateşi ölçülen kişiyi pazara aldı, maske ve eldivensiz kişilere de bu koruyucu malzemelerden dağıtıldı.
Polis ekipleri de pazar yerinde sosyal mesafenin korunması için sık sık uyarı anonsu yaptı.
Tezgah araları 3 metre olarak düzenlenen pazarda, esnafın eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin verilmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Polis, serik, Güncel
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