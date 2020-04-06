Antalya'da piknikçilere 8 bin 211 lira para cezası
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 21 kişiye, toplam 8 bin 211 lira idari para cezası kesildi.
06.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:54
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu piknik alanlarında denetim yaptı. Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan vatandaşlara 391'er lira idari para cezası uyguladı.
Yapılan kontrollerde 21 kişiye toplamda 8 bin 211 lira ceza uygulandı.
Jandarmanın denetimlerinin süreceği bildirildi.
Kaynak: AA