Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 29 gözaltı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yapılan operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede oturan bazı şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütünden gelen parayla iş yeri açtığı, elde edilen geliri de terör örgütüne gönderdiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada ise 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, bu telefonlara takılı sim kart ve hafıza kartları, 6 tablet bilgisayar, 6 harddisk, 7 flaş bellek, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çapta mermi, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 TL, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatta çelik kasa ve dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.