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Antalya'da plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın testi negatife döndü

ANTALYA'da koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'ın (27), plazma bağışında bulunduğu 78 yaşındaki hastanın koronavirüs testi negatife döndü .

14.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:44
Antalya'da plazma nakledilen 78 yaşındaki hastanın testi negatife döndü

ANTALYA'da koronavirüs hastalığını yenen Çağlar Çolak'ın (27), plazma bağışında bulunduğu 78 yaşındaki hastanın koronavirüs testi negatife döndü .Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı , "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme" dedi.

Antalya 'da yaşayan ve turizm sektöründe çalışan 2 çocuk babası Çağlar Çolak, 26 Mart'ta baş ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Yapılan iğnenin ardından evine gönderilen Çolak, şikayetlerinin artması üzerine 2 gün sonra başka bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün hastane tutulan Çolak, 14 günlük karantina süresini evinde geçirdi. Karantinanın ardından yapılan testi negatif çıkan Çolak, koronavirüse karşı geliştirilen immün plazma yönteminde kullanılması için 10 Nisan günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek, plazma bağışında bulundu.

TEST SONUCU NEGATİFE DÖNDÜ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Çağlar Çolak'tan alınan 'konvelesan plazma'nın aktarıldığı yoğun bakımdaki kadın hastanın koronavirüs test sonucunun, negatife döndüğünü açıkladı. Prof. Dr. Aydınlı, "Şu an hastamızın sağlık durumu iyi. Bu güzel bir gelişme. Hastamızın birçok kronik rahatsızlığıyla da mücadele ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde diğer kronik rahatsızlıkları da düzelecektir. Hastamızın tedavisi sürüyor" dedi.

Plazma tedavisinin önerilen yöntemlerden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Aydınlı, Sağlık Bakanlığı'nın onayından sonra plazma tedavisine başladıklarını kaydetti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Akdeniz Üniversitesi, Aydınlı, Antalya, Sağlık
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