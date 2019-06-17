17.06.2019 00:53
Haberler»Güncel » Haber

Antalya'da polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı

Antalya

Antalya'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.

Antalya'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan 07 A 7476 plakalı polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki 07 MOK 08 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
Kepez, Antalya, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:40 Yıldırım isabet eden 2 çoban yaralandı
01:37 Binali Yıldırım mı, Ekrem İmamoğlu mu? Açık oturumun galibi kim? Uzmanlar yanıtlıyor
01:30 YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYINDA (6)
01:29 Polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı
01:28 Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında (6)
01:28 Kahramanmaraş'ta 13 öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
01:19 Eşinin bıçakladığı kadın tedavi altına alındı