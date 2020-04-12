Antalya'da polis kenti havadan denetledi

Antalya 'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapanırken, polis havadan denetim yaptı.



İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Antalya'da vatandaşlar evlerine kapandı. Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan İl Emniyet Müdürlüğü şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu. Antalya'nın sembol noktalarında da devriye ekipleri görev başına geçerken, ayrıca havadan denetim yapıldı. Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Işıklar Caddesi, Konyaaltı sahili ve Üçkapılar gibi noktalarda gezintiye çıkan vatandaş olup olmadığı denetlendi. Antalya'nın boş sokakları havadan görüntülenirken, bekçiler vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. - ANTALYA