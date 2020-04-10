Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık yerlerin bir süreliğine kapatılmasının ardından denetlemeler yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşları uyararak, evlerine gönderiyor.

10.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:16
Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi
ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık yerlerin bir süreliğine kapatılmasının ardından denetlemeler yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşları uyararak, evlerine gönderiyor.

Yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kentler arasında yer alan Antalya 'daki cadde, sokak ve meydanlarda nöbet tutan polislerin yanı sıra hızlı adımlarla işlerine giden az sayıda vatandaş göze çarpıyor. Sokakta yürümek zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven taktıkları dikkati çekerken, vatandaş girişine kapatılan park ve bahçelerde de nöbet tutan polisler, sosyal mesafeye uygun güvenlik önlemlerini alarak hareket ediyor.

Eski Lara Caddesi üzerinde spor ve yürüyüş yapan, aynı zamanda Falez Parkı'nda zaman geçirmek isteyen vatandaşları sürekli uyaran yaya polis devriyeleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasını engellemek için yoğun çaba sarfediyor. Cadde üzerinde yürüdüğü sırada yaya polis devriyesi tarafından durdurulan vatandaşlara kimlik soruluyor. Genelgelere uygun olmayan şekilde dışarı çıkanlara cezai işlem uygulanıyor.

Yol ve parklarda görevli polisler de sosyal mesafe kuralına uygun, ellerinde eldiven yüzlerinde maske ile görev yapıyor.


- Antalya

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
İstanbul’da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Haberler
İstanbul'da koronatedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Renault Yönetim Kurulu maaşlarında koronavirüs tasarrufu - Haber 17:59: Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş taburcu oldu - Haber 17:54: Kovid-19 ile fedakarca mücadele eden sağlıkçılara tulum ve önlük desteği - Haber 17:54: Endonezya'da Kovid-19 salgını bütün eyaletlere yayıldı - Haber 17:53: Kosova'dan Türkiye'ye duygu dolu mektup - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler