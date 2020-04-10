Antalya'da polisten sıkı koronavirüs tedbirleri denetimi

ANTALYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında halka açık yerlerin bir süreliğine kapatılmasının ardından denetlemeler yapan polis ekipleri, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşları uyararak, evlerine gönderiyor.

Yasaklar nedeniyle sessizliğe bürünen kentler arasında yer alan Antalya 'daki cadde, sokak ve meydanlarda nöbet tutan polislerin yanı sıra hızlı adımlarla işlerine giden az sayıda vatandaş göze çarpıyor. Sokakta yürümek zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven taktıkları dikkati çekerken, vatandaş girişine kapatılan park ve bahçelerde de nöbet tutan polisler, sosyal mesafeye uygun güvenlik önlemlerini alarak hareket ediyor.

Eski Lara Caddesi üzerinde spor ve yürüyüş yapan, aynı zamanda Falez Parkı'nda zaman geçirmek isteyen vatandaşları sürekli uyaran yaya polis devriyeleri, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasını engellemek için yoğun çaba sarfediyor. Cadde üzerinde yürüdüğü sırada yaya polis devriyesi tarafından durdurulan vatandaşlara kimlik soruluyor. Genelgelere uygun olmayan şekilde dışarı çıkanlara cezai işlem uygulanıyor.

Yol ve parklarda görevli polisler de sosyal mesafe kuralına uygun, ellerinde eldiven yüzlerinde maske ile görev yapıyor.

Kaynak: DHA

- Antalya