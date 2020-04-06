Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk

Antalya'da PTT Başmüdürlüğü önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü.

06.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:02
Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk
Antalya 'da PTT Başmüdürlüğü önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü. Uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, içeri alınanların ateşi ölçüldü.

Antalya'da maaş ödemeleri ve gişe işlemleri için PTT Başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar mesafeli kuyruk oluşturdu. Yeni tip Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamında alınması gereken sosyal mesafe kuralına vatandaşların dikkat etmesi için 2 polis memuru görev yaptı. Sosyal mesafeye göre sıraya giren vatandaş kuyruğu caddeye doğru uzadı. Kuralı ihlal eden yada banklara oturan vatandaşları polis sık sık uyardı. Kalabalık arasında en az 2 metre mesafe olduğu gözlemlenirken, vatandaşların hepsinin maskeli olduğu görüldü. İçeriye sırayla alınan vatandaşların güvenlik görevlileri tarafından tek tek ateşleri ölçüldü. Geçerli maskesi olmayan ve hiç maske takmayan kişilerin içeri alınmadı.

Sırada bekleyen Saniye Çolak, işsizlik maaşını almak için PTT'ye geldiğini söyledi.

Fatura ödemeleri için sırada bekleyen Mümin Davarcı, " Evden çıkmamaya gayret ediyoruz. Market harici ve işimiz olmadığı sürece çıkmıyoruz. Burada kurallara uymaya çalışıyoruz. Yoğunluk var, böyle olması lazım. PTT işlemi içinde mecbur kaldım çıkmaya."diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, PTT, Yaşam
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yaşam ››Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:27: Giresun'da yangında ev kullanılamaz hale geldi - Haberler 18:27: Bağcılar'da 4 binada karantina - Haberler 18:26: Belediyenin adıyla vatandaşı dolandırmaya çalışan şüpheli tutuklandı - Haberler 18:23: Huzurevi sakinleri online konser ile eğlendi - Haberler 18:21: CHP'li Öztrak: 'Evde tut' kararı gerektiğini ifade ettik - Haberler 18:12: Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:45: Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 15:54: İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu - Haberler