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Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk

Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk PTT'ye işlem yapmaya gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre uzun kuyruk oluşturdu Polis uymayanları uyarırken, içeri alınanların tek tek ateşi ölçüldü Antalya'da PTT Başmüdürlüğü önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal...

06.04.2020 19:07 | Son Güncelleme: 06.04.2020 19:10

Antalya 'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk

PTT'ye işlem yapmaya gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre uzun kuyruk oluşturdu

Polis uymayanları uyarırken, içeri alınanların tek tek ateşi ölçüldü

ANTALYA - Antalya'da PTT Başmüdürlüğü önünde oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafeye uydukları görüldü. Uymayan vatandaşlar polis tarafından uyarılırken, içeri alınanların ateşi ölçüldü.

Antalya'da maaş ödemeleri ve gişe işlemleri için PTT Başmüdürlüğüne gelen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınması gereken sosyal mesafe kuralına vatandaşların dikkat etmesi için 2 polis memuru görev yaptı. Sosyal mesafeye göre sıraya giren vatandaş kuyruğu caddeye doğru uzadı. Kuralı ihlal eden yada banklara oturan vatandaşları polis sık sık uyardı. Kalabalık arasında en az 2 metre mesafe olduğu gözlemlenirken, vatandaşların hepsinin maskeli olduğu görüldü. İçeriye sırayla alınan vatandaşların güvenlik görevlileri tarafından tek tek ateşleri ölçüldü. Geçerli maskesi olmayan ve hiç maske takmayan kişilerin içeri alınmadı.

Sırada bekleyen Saniye Çolak, işsizlik maaşını almak için PTT'ye geldiğini söyledi.

Fatura ödemeleri için sırada bekleyen Mümin Davarcı, " Evden çıkmamaya gayret ediyoruz. Market harici ve işimiz olmadığı sürece çıkmıyoruz. Burada kurallara uymaya çalışıyoruz. Yoğunluk var, böyle olması lazım. PTT işlemi içinde mecbur kaldım çıkmaya."diye konuştu.

Antalya’da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Polis, PTT, Güncel

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Antalya'da PTT önündeki örnek sosyal mesafeli yoğunluk
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