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Antalya'da raylı sistem çalışmaları

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor.

20.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:26
Antalya'da raylı sistem çalışmaları
Antalya 'da 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meltem Katlı Kavşağı'nın tamamlanarak hizmete girmesinin ardından, projenin Meltem etabındaki çalışmalar başladı.
Bu kapsamda Meltem Bulvarı'nın Dumlupınar Bulvarı yan yolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan kısmı 23 Mart Pazartesi günü trafiğe kapatılacak.

Bu süreçte Dumlupınar Bulvarı'nı kullanarak Eğitim Araştırma Hastanesi istikametine gidecek araçlar, Meltem Mahallesi, 3802 Sokak ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi güzergahını veya Dumlupınar Bulvarı Meltem Katlı Kavşağı, Toroslar Caddesi ve İsmail Baha Sürelsan Caddesi güzergahını kullanabilecek.
Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından projenin tüm aşamalarında bilgilendirmeler yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yönlendirme levhalarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Dumlupınar, 23 Mart, Antalya, Güncel

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