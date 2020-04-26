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Antalya'da raylı sistem çalışmaları

Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor.

26.04.2020 13:12 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:30
Antalya'da raylı sistem çalışmaları
Antalya'da 3. Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meltem Katlı Kavşağı'nın tamamlanarak hizmete girmesinin ardından, projenin Meltem Caddesi'nin Dumlupınar Bulvarı Yanyolu ile İsmail Baha Sürelsan Caddesi arasında kalan 300 metrelik bölümünde altyapı deplase çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan projenin Otogar-Meltem etabında da hummalı bir çalışma yürütülüyor. Otogar girişinde yer alan 28 metre derinlikteki Batı Gar İstasyonu'nda kazı çalışmaları tamamlandı ve betonarme imalatları başladı.

Otogardan Meltem'e kadar olan bölümde ray montajları tamamlanırken, parke imalatı sürüyor. Sisteme enerji sağlamak üzere kablo çekimi yapılırken,
hat boyunca kataner direkleri monte ediliyor. Otogar-Meltem arasındaki parke ve direk
imalatlarının iki hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Otogar Kavşağı altındaki tünel geçişlerinin kazı imalatları tamamlanarak, beton imalatlarına geçildi. Yaklaşık iki ay içinde tamamlanması beklenen bu aşamadan sonra tünellerin içine ray döşenecek.

Kaynak: AA

Etiketler: Dumlupınar, Antalya, Güncel , Haber
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