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Antalya'da rezidans yangını

Antalya'da 5 katlı rezidansın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

21.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:53Antalya'da rezidans yangını

'da 5 katlı rezidansın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Liman Mahallesi'nde çoğunluğu yerleşik yabancıların oturduğu 5 katlı rezidansın giriş katında sabah 07.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tahliye edilen binada Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 13 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kontrol amaçlı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.


Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. - ANTALYA


Konyaaltı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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