03.07.2019 16:43
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Antalya'da "rüşvet" operasyonu

Antalya'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M.A.A'nın da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya'da düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M.A.A'nın da bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 1 Temmuz Pazartesi günü Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasına operasyon düzenledi. Odaya ait bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve defterlere el konuldu.
Operasyonda, 10 müşteki ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden ifadesi alınan 12 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı M.A.A, genel sekreter, oda çalışanları ile bir durak başkanı ve taksicilerin de bulunduğu 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin, Antalya'da müşteri kapasitesi yüksek duraklara "rüşvet" karşılığında taksi kaydettirerek haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü. Antalya'da rüşvet operasyonu
Kaynak: AA
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel

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