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Antalya'da safari cipi devrildi: 16 Yaralı

Antalya'da safari cipi devrildi: 16 YaralıMUĞLA - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen jip safari kazasında 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı.

14.08.2019 22:12
Antalya'da safari cipi devrildi: 16 Yaralı
Antalya'da safari cipi devrildi: 16 Yaralı
MUĞLA - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen jip safari kazasında 6'sı yabancı uyruklu 16 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Palamut Mahallesi Ovacık Saklıkent yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; İçerisinde yabancı uyruklu turistlerin bulunduğu Yakup K. yönetimindeki 48 PN 285 plakalı safari cipi, belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine Jandarma, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Yakup K ile 6'sı yabancı uyruklu, 16 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kaş ile Muğla'nın Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Antalya'da safari cipi devrildi: 16 Yaralı

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Kaynak: İHA

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