Antalya'da sağanak etkili oldu

ANTALYA merkez ile Kaş, Kemer ve Kumluca ilçelerinde kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu, caddelerde su baskınlarına neden oldu.

Antalya 'da öğleden sonra batı ilçelerinden itibaren sağanak ve dolu yağışı etkisini gösterdi. Özellikle Kaş, Kumluca ve Kemer bölgesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yaklaşık 15 dakikalık geçişler halinde devam eden yağış nedeniyle özellikle Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde caddeler yağmur sularıyla doldu. Bazı iş yerlerinde ufak çapta baskınlar meydana geldi. Kemer ilçe merkezi ve mahallelerde de kısa süreli dolu yağışı görüldü. Şiddetli yağış saat 17.00 sıralarında Antalya merkeze ulaştı. Gökyüzünü kapkara bulutların kapladığı kent merkezinde geceyi andıran görüntüler ortaya çıktı.