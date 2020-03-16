Menü
Haberler ›› Güncel ››Antalya'da sağanak etkili oldu - Güncel

Antalya'da sağanak etkili oldu

Antalya'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

16.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:48
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya 'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina altları ve duraklara sığındı.
Sağanak nedeniyle şehir merkezinde, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Trafikte de yoğunluk yaşanan kentte, Kepez ilçesinde kurulan semt pazarında vatandaşlar ürünlerini şemsiyelerle korumaya çalıştı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gece saatlerinden itibaren sağanağın etkisini kaybedeceğini, sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde 2-6 derece azalacağını bildirdi.
Yetkililer, saatte metrekareye 23 kilogram yağış düştüğünü belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler : Antalya, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti