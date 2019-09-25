Haberler » Güncel » Haber

Antalya'da sağanak hava trafiğini etkiledi

Antalya'da hava muhalefeti nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak çevre kentlerdeki havalimanına yönlendirildi.

25.09.2019 16:54Antalya'da sağanak hava trafiğini etkiledi
Antalya'da hava muhalefeti nedeniyle havalimanına iniş yapamayan 4 uçak çevre kentlerdeki havalimanına yönlendirildi.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle, hava trafiği olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin kısalması nedeniyle Antalya Havalimanı'na iniş yapamayan 3 uçak, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki havalimanına, bir uçak da Ankara Esenboğa Havalimanına indi. Uçaklar, yağışın etkisini kaybetmesiyle Antalya'ya geldi.
Antalya Havalimanı'nda şu anda hava uçuş trafiğinin normal akışında devam ettiği, olumsuz bir durum olmadığı bildirildi.

Antalya, Sabah, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 Beyaz Saray, Trump-Zelenskiy telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı
17:52 Soyuz MS-15 uzaya fırlatıldı
17:52 Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi
17:52 Spor mustafa cengiz neden pfdk'ya sevk edildiğimi merak ediyorum
17:52 Şili'de boğa seyircilerin arasına daldı 10 yaralı
17:52 Bae'nin ilk astronotu uzaya gidiyor
17:52 Van vanlı kadınlardan diyarbakır'daki ailelere destek