Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi (5)

DOKTORLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktorun kimlikleri belirlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktor Mehmet Salih
Aslan'ın da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.
Konyaaltı,Antalya
16 Aralık 2018 Pazar 22:09