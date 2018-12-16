Antalya'da Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi (7)

İKİNCİ DOKTOR DA KURTARILDI Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktor da kurtarıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD
) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in ardından Mehmet Salih
Aslan'a da ulaşıldığını açıkladı. Timur, iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğunu ve geceyi Hisarçandır'da bir evde geçirdikten sonra yarın kente getirileceğini açıkladı.
Konyaaltı,Antalya
16 Aralık 2018 Pazar 23:47