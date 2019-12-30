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Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti

Antalya'da etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara ve sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı.

30.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:25 Antalya'da sağanak yağış hayatı felç etti
'da etkili olan sağanak yağış, vatandaşlara ve sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dağlardan inen yağmur suyu sebebiyle denizin rengin kahverengiye döndü.
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce bugün için yapılan sağanak uyarısının ardından sabah erken saatlerde kentte etkili olan sağanak, yollarda su birikintileri oluşturdu. Birikintilere giren bazı araçlar arıza yaptı, Güne yağmurla uyanan Antalyalılar, kaldırımlarda dahi yürümekte zorlandı.
Konyaaltı Sahili'nde ise adeta sessizlik hakimdi. Birkaç vatandaşın dışında bomboş kalan sahilde dalgalar sahili dövdü. Yağmur suyunun kanallardan denize aktığı bölgelerde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Kentte yağışın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
(Suat Metin - Burak Yalman/İHA)

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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