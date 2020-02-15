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Antalya'da sağanakta deniz keyfi

Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar denize girmenin keyfini yaşadı.

15.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:38Antalya'da sağanakta deniz keyfi
'da aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar denize girmenin keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla sağanak etkili oluyor. Cadde ve sokaklarda insanların yağış nedeniyle şemsiyeyle yürümesine rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar bazıları denize girdi.
Yüksek dalgalara rağmen denize girenlerden Özcan Işık, AA muhabirine, sekiz yıldır Antalya'da yaşadığını, kışın da yazın da denize girdiğini söyledi.
Vücut ısısının alıştığını belirten Işık, "Millet şemsiyeyle geziyor, ben denize giriyorum. Bağışıklık sistemimi güçlendirdim, herkes hasta olurken ben olmuyorum. Denizin keyfini çıkarıyorum. Dalgalar büyük, girerken çıkarken dikkatli olmak lazım." diye konuştu.

Konyaaltı Sahili, Şemsi Tebrizi, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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